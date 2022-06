Mesut Ozil potrebbe passare agli eSport dopo l’abbandono del calcio 'giocato'

Mesut Ozil potrebbe lasciare il calcio e passare agli eSport. La situazione del campione tedesco non è delle migliori e sembra che la sua carriera stia in una fase discendente inarrestabile, sopratutto da quando la sua attuale squadra, il Fenerbache, non gli fa vedere più il campo da tempo.

E non è neanche la prima volta, il giocatore infatti aveva subito già la stessa sorte all’Arsenal e sempre per gli stessi motivi, ovvero ruggini con il mister che hanno portato al suo allontanamento dal calcio giocato. Al Telegraph il suo agente ha aperto a nuove probabili esperienze lontane dal rettangolo di gioco:

“Sarà sempre di più negli eSports, giocherà da solo e forse diventerà un atleta in questo campo", le parole di Sogut. "È davvero bravo a Fortnite e penso che un giorno non sarei sorpreso se gareggiasse. Possiede una squadra, la M10 Esports, e ha giocatori su cui contare.".

Dopo il padel saranno gli eSport il nuovo punto di arrivo per gli ex-calciatori? Solo il futuro ci darà una risposta certa.

Fonte: Telegraph