Meta elimina l'obbligo dell'account Facebook da Oculus Quest 2

I visori Oculus Quest 2 si libereranno presto dei requisiti del loro account Facebook, come ha finalmente annunciato Meta: la società prevede di lanciare un nuovo modo per consentire agli utenti di accedere ai loro visori VR.

Tuttavia, la funzionalità dei social media non sta scomparendo del tutto per coloro che vogliono continuare a inviare messaggi ai propri amici dall'interno del metaverso. Da agosto 2022 in poi, gli utenti di Oculus Quest 2 possono aspettarsi di vedere un'opzione di accesso "Meta account" apparire sui loro visori.

Chiunque abbia precedentemente unito i propri account Oculus e Facebook insieme dovrà passare a un account Meta, dopodiché potrà scegliere se associare il proprio profilo di social media ad esso.

L'introduzione di opzioni di accesso alternative aggiunge un altro fiore all'occhiello di quello che è già uno dei più importanti visori VR sul mercato per coloro che cercano una soluzione all-in-one. La scelta di voler togliere l'account Facebook da Oculus Quest 2 era già stata annunciata ad ottobre dello scorso anno, dopo diverse lamentele da parte di clienti.

Fonte: PCGamer