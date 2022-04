Meta Quest Gaming Showcase, ecco tutti i giochi annunciati durante l'evento

Nella serata di ieri sono stati annunciati diversi giochi per Meta Quest, il visore per realtà virtuale di Meta. Se vi siete persi la diretta, questa news fa al caso vostro: qui di seguito trovare tutti i titoli che sono stati annunciati durante l'evento.

Ghostbusters VR

Di Ghostbuster VR ne abbiamo parlato nella news apposita. Si tratta di un'avventura cooperativa per quattro giocatori che promette una campagna "ampia e avvincente". Lo scopo dei giocatori è quello di rintracciare, far esplodere e intrappolare i fantasmi mentre proteggono San Francisco dal regno ultraterreno.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2

I dettagli condivisi sono pochi, tuttavia questo nuovo capitolo promette "meno risorse, più zombie e una nuova e sanguinaria minaccia" che insegue i giocatori in una New Orleans "cambiata" e più pericolosa.

NFL PRO ERA

Il football americano si fa VR! "Guida la tua squadra a un Super Bowl, migliora le tue abilità di QB partecipando a esercitazioni o gioca virtualmente con i tuoi amici nel tuo stadio NFL preferito. Studia la difesa, gestisci l'attacco e fai le giocate proprio come fanno i professionisti la domenica, e vedi se hai quello che serve per competere ai massimi livelli" si legge nella descrizione.

Among Us VR

Among Us VR era trapelato in un leak su SteamDB qualche giorno fa e ora è ufficiale. L'iconico titolo arriverà su Meta Quest entro la fine dell'anno.

Red Matter 2

Red Matter 2 riprende esattamente dal capitolo precedente, mandando i giocatori in una nuova avventura che abbraccia la nostra stessa luna su una stazione spaziale in orbita sopra gli anelli di Saturno mentre tentano di fermare la materia rossa e salvare l'umanità.

Espire 2

In Espire 2 i giocatori sono in missione per localizzare e fermare il lancio di un missile supersonico non rintracciabile e hanno una nuova serie di gadget high-tech in modo da raggiungere questo obiettivo. Il gioco incorpora anche una modalità cooperativa separata, con missioni uniche ambientate in luoghi familiari dal primo gioco.

Moss Book 2

Dopo il suo arrivo su PSVR, Moss Book 2 sarà disponibile anche per i possessori di Meta Quest 2. L'azione è costruita attorno a un ibrido di prospettive in prima persona e in terza persona mentre i giocatori, nel ruolo di uno spirito onnisciente, aiutano a guidare Quill nella sua avventura.

RuinsMagus

RuinsMagus è un nuovo gioco di ruolo fantasy che porta i giocatori nelle profondità delle rovine labirintiche che si trovano sotto la città di Grand Amnis alla ricerca di potenti artefatti. RuinsMagus promette 26 missioni quando arriverà su Meta Quest entro la fine dell'anno.

Cities: VR

Cities: VR è un nuovo adattamento in realtà virtuale dell'acclamato city builder e promette di offrire una svolta "più intima" alla pianificazione urbana strategica fondamentale di quest'ultimo gioco. Cities: VR sarà dispnibile dal 28 aprile su Meta Quest 2.

Resident Evil 4 - The Mercenaries

La modalità The Mercenaries di Resident Evil 4 è disponibile per il download in un aggiornamento gratuito , incaricando i giocatori di eliminare quanti più Ganado possibile nel tempo limite. La versione VR include una serie di nuove funzionalità tra cui classifiche online, nuove sfide e altre feature sbloccabili, come una modalità Big Head e una modalità Horror classico in bianco e nero.

Beat Saber - Electronic Mixtape

Si tratta del nuovo DLC di Beat Saber che per adesso non ha ancora una data di uscita.

Bonelab

Bonelab è il sequel di Boneworks: "Sfuggendo all'esecuzione, ti ritroverai in un misterioso laboratorio sotterraneo. Scopri la verità sulla tua realtà. Combatti, corri e arrampicati mentre esplori una simulazione di combattimento squisitamente dettagliata in cui ogni oggetto reagisce esattamente come ti aspetteresti". Il gioco arriverà entro la fine dell'anno.

Fonte: Eurogamer