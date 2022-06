Meta, Sony, Microsoft e non solo stanno pensando a regole comuni per il Metaverso

Metaverso è uno di quei termini che sta prendendo sempre più piede e sta diventando di uso comune.

Ora, apprendiamo che le maggiori aziende interessate alla creazione del Metaverso stanno discutendo per creare delle linee guida comuni per regolamentare le tecnologie usate per questo ambiente tutto nuovo.

Si tratta del Metaverse Standard Forum, ovvero un forum con le maggiori aziende tecnologiche che hanno come obiettivo quello di esaminare delle regole comuni che saranno valide per la creazione del Metaverso.

All'interno di questo forum troviamo compagnie come Meta. Microsoft, Sony, Huawei, Epic Games, Ikea, Unity e Qualcomm.

