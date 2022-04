Metal Gear, Death Stranding e non solo: al direttore artistico piacerebbe progettare un'auto

Il direttore artistico di Metal Gear Solid e Death Stranding Yoji Shinkawa vorrebbe progettare un'auto reale. Attraverso un'intervista alla rivista EDGE, a Shinkawa è stato chiesto informazioni su eventuali ambizioni future.

"Un giorno vorrei progettare un'auto, una vera macchina", ha risposto. "Questa è stata un'ambizione di lunga data per me. Aaron Beck è un concept artist che realizza e personalizza le auto che ha progettato. Guardare modelli di auto o aerei e poi costruirne uno nella vita reale è un progetto su larga scala. Lo ammiro".

Shinkawa è responsabile dell'iconica grafica di Metal Gear Solid e del design dei personaggi, ma progettare un'auto reale è sicuramente un'ambizione insolita. Shinkawa ha discusso anche del suo processo di lavoro con Kojima: "Considero la trama e faccio una serie di schizzi approssimativi, e li esamino per trovare quelli che mi piacciono. Potrei imbattermi in qualcosa che ho creato casualmente e trovare anche un potenziale utilizzo in esso".

Sempre in un'altra recente intervista Hideo Kojima e Yoji Shinkawa hanno parlato della loro decennale collaborazione.

