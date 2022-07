Metal Gear Rising speedrun da record mondiale? Tutto un fake

Durante l'evento annuale Summer Games Done Quick (SGDQ) di Games Done Quick, tenutosi la scorsa settimana, Mekarazium, uno speedrunner di Metal Gear Rising: Revengeance, sembrava aver stabilito un record mondiale nel DLC Blade Wolf del gioco, finendo l'espansione in poco meno di sette minuti. Tuttavia, il giocatore ha ammesso che il suo record di sei minuti e 55 secondi era un fake.

In un messaggio inviato nel fine settimana allo staff di GDQ (via PCGamesN), Mekarazium, che ha eseguito le sue speedrun in remoto durante l'evento, ha confessato che non si trattava di una speedrun continua dal vivo, ma piuttosto di una run segmentata e preregistrata.

In risposta, GDQ ha bannato lo speedrunner dai futuri eventi GDQ.

"Questo è assolutamente inaccettabile e tenta di minare l'integrità della community di speedrunning che amiamo e sosteniamo", ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato. "Abbiamo rimosso le speedrun di Mekarazium dal nostro archivio YouTube e non gli permetteremo di partecipare in futuro".

Mentre una speedrun continua, o a segmento singolo, consiste semplicemente nell'eseguire un gioco in un'unica sessione - il tipo di run tipicamente presente alla GDQ - le run segmentate sono composte da più clip di gioco che vengono messe insieme per dimostrare come potrebbe essere una speedrun "perfetta" se uno speedrunner giocasse sempre a un livello ottimale.

La speedrun segmentata di Mekarazium è stata falsamente presentata come una run a segmento singolo agli spettatori di GDQ. Si trattava anche di una "run a incentivo", un tipo di speedrun presente all'evento con gli spettatori che donano denaro in beneficenza.

Lo speedrunner ha dichiarato a GDQ che la run di Blade Wolf avrebbe dovuto essere una run in tempo reale, ma dopo la sua precedente run di Metal Gear Rising: Revengeance - che era una corsa in tempo reale - è andata "molto meglio" del previsto, ha scelto di esibire la run segmentata per "superare [la sua run precedente]".

"Doveva essere una run in tempo reale, ma ho cambiato idea all'ultimo secondo dopo aver cambiato i salvataggi", ha detto Mekarazium. "Ho fatto una cosa davvero brutta e non avrei dovuto farlo durante l'evento".

Sebbene la run apparentemente da record di Mekarazium fosse un falso, l'SGDQ 2022 ha ospitato anche un gran numero di speedrun in tempo reale, con run di Shadow of the Colossus, Elden Ring e Monster Hunter Rise tra le più importanti. Inoltre, l'evento ha raccolto ben 3,41 milioni di dollari per beneficenza.

