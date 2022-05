Metal Gear Rising: Revengeance registra una crescita dei giocatori del 1000% grazie ai meme

Metal Gear Rising: Revengeance ha registrato un'incredibile crescita nel numero dei giocatori pari al 1000%, grazie ai meme.

Un numero molto alto di giocatori non si vedeva dall'epoca del lancio del titolo di PlatinumGames, avvenuto circa 10 anni fa.

In molti hanno utilizzato dei meme con le immagini di Metal Gear Rising: Revengeance, meme che sono diventati popolarissimi e hanno spinto i giocatori a tuffarsi nuovamente nel titolo.

"Sebbene abbia quasi 10 anni, Metal Gear Rising: Revengeance sta vedendo numeri che non vedeva dal lancio", spiega l'account Twitter PlayTracker.

"I giocatori simultanei sono in aumento del 1000%. La causa? Vari template di meme con personaggi del gioco sono diventati virali".

L'account rivela anche che c'è stato un picco di attività nello sblocco degli achievement.

