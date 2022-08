Metal: Hellsinger alla Gamescom e promette 'il più grande concerto della storia'

Funcom e The Outsiders hanno grandi progetti per Gamescom con Metal: Hellsinger. Le società promettono niente di meno che "il più grande concerto nella storia della Gamescom".

Tale concerto è previsto per il 25 agosto 2022 a partire dalle ore 19, è gratuito e aperto "a migliaia di persone", perché ad esso è riservata un'intera sala. "I primi 200 visitatori della Gamescom riceveranno una borsa con l'esclusivo merchandising di Metal Hellsinger", affermano i due team.

Lo spettacolo può essere seguito anche da casa tramite live streaming. Il concerto presenta alcune delle icone metal le cui voci possono essere ascoltate anche nel gioco. Questi includono Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Dennis Lyxzén (Refused/INVSN) e James Dorton (Black Crown Initiate). Insomma, si prospetta un evento scoppiettante per questo titolo.

Hellsingers, it's time to Metal!



On August 25th, several artists from the Metal: Hellsinger soundtrack are coming together to put on one hell of a live performance on the Gamescom stage! I might even make a special appearance. 🤘😈



Watch live on https://t.co/BOgvtfxBCJ 🔥 pic.twitter.com/eDlWXzT9ZV