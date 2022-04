Il metaverso non convince i più giovani? Per un sondaggio non sembrano essere interessati

Il Metaverso è ancora agli inizi, ma molte aziende stanno già cercando di investire in questo universo virtuale per promuovere i propri prodotti. Ovviamente la chiave del successo risiede nel numero di utenti e sembra che i più giovani non ne siano così tanto interessati secondo un sondaggio.

E proprio la banca d'affari americana Piper Sandler ha voluto approfondire l'interesse dei giovani per il metaverso. Per fare questo, ha intervistato 7.100 adolescenti americani nati tra il 1997 ed il 2012. Bisogna riconoscere che il metaverso non sembra suscitare l'entusiasmo degli intervistati. In effetti, solo il 9% afferma di voler acquistare un visore VR per accedere a questi universi virtuali.

Il 26% degli intervistati attualmente in possesso di un visore VR ammette di utilizzare occasionalmente il proprio dispositivo per visitare questi mondi. In altre parole, è chiaro che questa tecnologia è ancora lontana dal motivare le folle, e soprattutto i più giovani, il target delle diverse aziende. Tuttavia, il metaverso potrebbe sperimentare una crescita esponenziale attraverso un altro mezzo: l'integrazione dei videogiochi in un modo o nell'altro.

Il 68% degli adolescenti intervistati afferma di essere un giocatore regolare. Sappiamo già che alcuni studi hanno provato ad avvicinarsi ad un altro approccio con il mezzo. Pensiamo a Epic Games con Fortnite, che ha letteralmente trasceso i limiti del suo Battle Royale diventando un sostituto di TV e social network. Non resta quindi che aspettare e vedere come la Generazione Z prenderà il Metaverso una volta che questo prenderà sempre più piede.

Fonte: PCGamer