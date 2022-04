Metaverso usato da una scuola giapponese per dare il benvenuto a 3.800 studenti

Quest'anno, circa 3.800 studenti giapponesi non hanno preso parte alla tradizionale cerimonia del ritorno a scuola nella vita reale, ma hanno vissuto l'evento per la prima volta nel Metaverso.

Non sono stati infatti loro fisicamente, ma i loro avatar a presentarsi per incontrare presidi scolastici, rappresentanti degli studenti e futuri compagni di classe, durante una cerimonia virtuale trasmessa in diretta streaming su YouTube.

Milioni di scolari e studenti sono tornati a scuola in Giappone, dove l'inizio dell'anno scolastico è segnato da una cerimonia ufficiale, tenutasi ad aprile, una tradizione sacra che quest'anno è stata interrotta, ancora una volta, dalla pandemia. Ma un gruppo di scuole professionali ha scelto di affrontare il problema a testa alta e di sostituire l'evento dal vivo con uno nel Metaverso.

Dietro questa particolare iniziativa c'è la NSG College League, che raggruppa 29 scuole professionali nella prefettura di Niigata. Lo scorso 8 aprile circa 3.800 studenti giapponesi hanno potuto partecipare senza rischi all'evento che è stato accompagnato dai tradizionali discorsi di ritorno a scuola e persino da piccoli segmenti umoristici guidati da celebrità nazionali.

Fonte: SoraNews24