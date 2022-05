Metroid 64 diventa realtà grazie a un fan

Un fan ha mostrato come sarebbe potuto essere un gioco Metroid se fosse uscito su N64.

La serie Metroid aveva alcuni titoli 3D su GameCube e Wii, ma Nintendo ha saltato una generazione nella transizione dallo SNES all'N64. Un titolo della serie non è mai stato effettivamente lanciato su N64, quindi un fan e sviluppatore indie ha deciso di dare la propria interpretazione di come potrebbe essere un Metroid sulla console classica.

Luto Akino è uno sviluppatore di giochi indie del Messico, attualmente al lavoro su una varietà di progetti, ma ha anche recentemente condiviso alcuni gameplay del suo Metroid 64. Gli ambienti sul retro sembrano sicuramente quelli di un gioco per N64 e sono adatti anche all'atmosfera generale della serie Metroid.

Il gioco vede anche Samus correre, saltare e rotolarsi. È presente anche una meccanica di shooting. È un'anteprima davvero interessante di una potenziale versione N64 di Metroid.

Un'intervista con il creatore della serie Yoshio Sakamoto, lo sviluppatore ha confermato di aver cercato di capire come realizzare un gioco Metroid per N64. "In realtà stavo pensando alla possibilità di realizzare un gioco Metroid per N64, ma ho sentito che non avrei dovuto essere io a creare il gioco", ha detto Sakamoto. "Quando ho tenuto in mano il controller N64, non riuscivo a immaginare come potesse essere utilizzato per spostare Samus. Quindi per me era semplicemente troppo presto per realizzare personalmente un Metroid 3D in quel momento".

Fonte: VG247.