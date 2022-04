Metroid Dread riceve un nuovo aggiornamento gratuito che introduce tre modalità aggiuntive

Se avete finito Metroid Dread ma state cercando nuovi stimoli per ritornare a giocare, questa notizia fa al caso vostro. Nintendo ha aggiornato il gioco, aggiungendo tre nuove modalità.

"Boss Rush", accessibile una volta completata la campagna principale, vedrà Samus affrontare 12 boss con un'unica barra della vita, tutti i danni si trasferiranno nel combattimento in corso. Se si muore in battaglia, verrà presentata l'opzione per continuare dallo stesso punto al costo di una penalità di tempo.

"Survival Rush", accessibile dopo aver completato Boss Rush o Dread Rush, imposta la sfida Boss Rush a tempo dove Samus dovrà combattere per sconfiggere quanti più boss possibili in cinque minuti. Il tempo bonus viene assegnato quando ogni boss cade, con l'aggiunta di secondi extra per le vittorie Perfette.

"Dread Rush", accessibile dopo aver completato la campagna principale in Dread Mode, è forse la prova più vera delle abilità del giocatore. Proprio come Boss Rush, Samus avrà il compito di farsi strada attraverso i 12 guardiani di Metroid Dread, solo che questa volta Samus dovrà sopravvivere alla run senza subire un solo colpo.

L'aggiornamento di Metroid Dread è disponibile da adesso.

