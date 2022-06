Metroid Dread e John Cena hanno una curiosa storia che li unisce!

I videogiochi sono ovunque ed è sempre interessante scoprire chi ama quali giochi. Ad esempio, nessuno potrebbe aver considerato che il famoso wrestler professionista Evil Uno è un fan di Elden Ring, eppure è così, dato che lo ha consigliato durante un match.

È interessante notare che John Cena ha una nota associazione con Nintendo, essendo apparso in numerose pubblicità per Nintendo Switch. Non solo, ma sembra che sia anche un grande fan di Metroid, avendo ricevuto Metroid Dread dalla Big N in regalo al momento del lancio.

Nel 2017, Cena è apparso in numerosi annunci Switch, in eventi e altro ancora. Ora, secondo il direttore creativo di Giant Bomb Dan Ryckert, Cena ha fatto molto di più che apparire solo come un volto. Durante le riprese di un annuncio specifico, secondo quanto riferito, ha chiesto a Nintendo un nuovissimo gioco Metroid 2D. Molti fan hanno fatto eco a questi sentimenti e a queste suppliche è stato risposto con Metroid Dread del 2021.

During this photo shoot in 2017, Cena repeatedly told the Nintendo reps how much he wanted a new 2D Metroid. When Metroid Dread came out years later, he was sent a copy. Cena’s people sent an email back saying “John loves it.” pic.twitter.com/Rjg3uh6ynv