Metroid Prime HD Remaster potrebbe essere al Nintendo Direct di oggi

Dopo aver riferito che l'imminente Nintendo Direct arriverà questo pomeriggio, Jeff Grubb di Giant Bomb ha rivelato che tra i protagonisti dell'evento potrebbero esserci i presunti porting in HD di The Legend of Zelda: The Wind Waker e Twilight Princess, oltre al nome ufficiale del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

"Abbiamo sentito dire che ci sarà qualcosa di Zelda; il nome del prossimo gioco di Zelda e i porting HD dei giochi di Zelda per Wii U. Spero che sia così, sembra che dovrebbe essere così, è quello che abbiamo sentito", ha ribadito Grubb nel livestream Game Mess Mornings del 9 settembre (via VGC).

Tuttavia, sembra che potrebbe comparire anche il remaster di Metroid Prime per Switch. "Metroid Prime HD Remaster dovrebbe uscire durante le vacanze, quindi dovremmo avere anche quello". Grubb aveva precedentemente riferito che una rimasterizzazione di Metroid Prime è in arrivo durante le festività natalizie, per allinearsi al 20° anniversario di novembre. Secondo quanto riferito dall'insider, Metroid Prime 2 e 3 saranno lanciati separatamente e con controlli aggiornati.

A quanto pare, Electronic Arts dovrebbe anche annunciare It Takes Two per Switch (cosa a cui ha accennato di recente anche il leaker The Snitch). Grubb osserva: "dovrebbe essere un Direct piuttosto solido, e non vedo l'ora".

