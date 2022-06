Metroid Prime Remastered è pronto a portare la storica trilogia su Switch per Jeff Grubb

In atteda di avere notizie su Metroid Prime 4, Nintendo sembra essere al lavoro sulla rimasterizzazione della prima triologia, in arrivo su Nintendo Switch per l'ultima parte dell'anno. Questo è quanto afferma Jeff Grubb, un'uscita che sfrutterebbe anche il ventesimo anniversario del brand.

Dunque, con Metroid Prime 4 attualmente in sviluppo e annunciato più di cinque anni fa (progetto riavviato dai Retro Studios all'inizio del 2019 e non è chiaro quando verrà rilasciato), la trilogia dei Prime potrebbe essere una dolce attesa verso il nuovo capitolo, anche se Metroid Dread non è andato affatto male.

Dovremmo essere lontani dall'ultimo Metroid Prime, quel Federation Force che molto si distaccava dalla formula classica e che venne accolto molto freddamente dal pubblico. I nuovi vecchi Prime dovrebbero vantare diverse novità tecniche tra cui il pieno supporto ai Joy-Con e al giroscopio. Domani però (28 giugno) ci sarà un mini Nintendo Direct e chissà se questa nuova remastered non venga presentata proprio domani.

Fonte: GameSpot