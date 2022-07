Microids festeggia i 20 anni di Syberia e lancia Microids Backstage

Microids celebra il 20° anniversario della serie Syberia creata da Benoît Sokal, e il lancio di Syberia: The World Before, con un nuovo video esclusivo.

“A metà degli anni '90, l'incontro tra Benoît Sokal e Microids ha dato vita ad Amerzone: The Explorer's Legacy. Accolto con entusiasmo da giocatori e critica per l'audacia, lo scenario e le meccaniche di gioco avanzate, questo gioco ha permesso a Benoît di continuare a sviluppare i suoi universi narrativi in un media tutto nuovo. Per 20 anni, è stato un grande onore poter offrire ai giocatori di tutto il mondo un viaggio unico nel mondo creato da Benoît, attraverso le numerose iterazioni della serie Syberia".

"Oggi, tutti i nostri pensieri sono rivolti a questo artista di incredibile talento, scomparso nel 2021, così come a sua moglie Martine e ai suoi figli Hugo e Jules, senza i quali nessuno di questi progetti sarebbe stato possibile. Riteniamo importante offrire ai fan di Syberia questo video che evidenzia i momenti più importanti di questa saga di videogiochi di culto", commenta Elliot Grassiano, fondatore e COO di Microids.

Arriva Microids Backstage

Microids Backstage è live! Questo blog dietro le quinte dedicato a tutti i progetti in fase di sviluppo offrirà regolarmente anteprime, interviste e contenuti esclusivi. Per omaggiare alla saga di Syberia, il primo post del blog è dedicato a questa IP videoludica di culto.

Acclamato dalla critica videoludica (81% Metacritic) e dai giocatori di tutto il mondo (92% di opinioni positive su Steam), Syberia: The World Before arriverà alla fine del 2022 in edizione limitata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Inoltre, sarà disponibile una speciale collector’s edition per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

La collector’s edition di Syberia: The World Before comprende:

Il gioco completo.

La custodia in metallo.

Una esclusiva statuetta di Kate & Dana (configurabile in tre modi diversi).

Un artbook.

Un carillon.

La mappa di Vaghen.

Un’esclusiva litografia.

Un portachiavi.

Un set di cartoline.

Lo scrip digitale del prologo.

La colonna sonora in digitale.

Una box da collezione.

Tuffatevi nell'universo creato da Benoît Sokal con l’ultimo capitolo della famosa serie Syberia. In questa nuova avventura, vestite i panni di Kate Walker e Dana Roze, due donne capaci di smuovere le montagne per scoprire i più profondi misteri sepolti.

Syberia: The World Before Collector’s Edition arriverà a novembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Le versioni per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch arriveranno invece nel 2023.