Microsoft e le accuse di molestie verbali e sessuali: arriva la dichiarazione della società

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, un nuovo report denunciava dirigenti Microsoft per il loro cattivo comportamento nei confronti del personale, inclusi casi di abusi verbali e molestie sessuali. Le persone coinvolte e accusate di tutto questo sarebbero Alex Kipman, inventore del visore HoloLens, Terry Myerson e Tom Keane.

A pubblicare tutto è un insider di Windows Central: in seguito ad una serie di interviste fatte a diversi dipendenti, sono venute fuori descrizioni di situazioni in cui alcuni dirigenti avrebbero "sminuito i contributi delle donne all'interno dell'azienda" e non solo.

Ora è proprio Microsoft a rispondere con una dichiarazione ufficiale: "Ogni reclamo che riceviamo viene indagato e per ogni reclamo trovato e motivato viene intrapresa un'azione chiara. Questa azione disciplinare può variare dal licenziamento, alla retrocessione, alla perdita di stipendio o bonus, rimprovero ufficiale, formazione obbligatoria, coaching o combinazione di alcuni di questi".

Per adesso quindi sembra che le indagini all'interno dell'azienda stiano proseguendo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppo di questa vicenda.

Fonte: Eurogamer