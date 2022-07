Microsoft e Activision: L’antitrust europea convoca Sony e Nintendo

L’antitrust europeo ha convocato i competitor di Microsoft per sentire il loro parere sull’acquisizione di Activision e le implicazioni ch’essa avrà sul mercato.

Anche l’antitrust inglese si sta muovendo in tal senso, cosa tutt’altro che anomala in casi come questi. Stando a quanto dichiarato da Politico una delle principali preoccupazioni è che franchise come Call of Duty possano diventare esclusive di Xbox.

Sembra inoltre che la commissione antitrust voglia approfondire l’eventuale arrivo del Xbox Game Pass sulle altre piattaforme, ma su questo Microsoft ha già ricevuto in passato il diniego da parte di Nintendo e Sony.

E mentre si mormora che l’FTC possa finalmente dar il via libera all’acquisizione negli USA, questa in Europa possa ancora incontrare ostacoli.