Microsoft e Activision Blizzard, l'acquisizione potrebbe essere approvata dall'FTC già il mese prossimo?

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe ricevere l'approvazione normativa già il prossimo mese. Ciò sarebbe molto prima del previsto, con stime precedenti che collocano la data di conclusione della fusione nel giugno 2023.

L'accordo quindi andrà avanti già ad agosto se la Federal Trade Commission (FTC) non richiederà ulteriori informazioni a nessuna delle parti. Ciò suggerisce che o l'autorità di regolamentazione ha respinto le obiezioni dei sindacati dei lavoratori o è soddisfatta della risposta di Activision Blizzard e Microsoft.

Diverse testate giornalistiche stanno segnalando che Microsoft ha risposto alla seconda richiesta di documentazione della FTC questa settimana. Se non viene loro chiesto altro entro 30 giorni, l'accordo riceverà automaticamente l'approvazione di cui ha bisogno dall'autorità di regolamentazione statunitense. Naturalmente, il timbro di approvazione della FTC non è l'unico via libera di cui i due giganti dei media avranno bisogno affinché l'accordo vada avanti poiché anche l'UE e il Regno Unito dovranno approvare l'accordo.

Sul fronte della concorrenza vale la pena ricordare che la settimana scorsa Sony ha finalizzato l'acquisizione di Bungie che ora fa parte dei PlayStation Studios, così come Haven Studios.

Fonte: Seekingalpha