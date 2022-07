Microsoft e Activision Blizzard, l'acquisizione ora sotto indagine in UK

Sei mesi dopo l'annuncio rivoluzionario di Xbox, che ha rivelato di aver acquisito Activision Blizzard per poco meno di $ 70 miliardi, ora l'organismo di vigilanza inglese ha avviato un'indagine sull'accordo. Il controllo della concorrenza esaminerà se l'accordo danneggerà l'industria nel suo insieme e fornirà i suoi risultati entro la fine dell'anno.

Il report che rivela che l'acquisizione di Xbox Activision è sotto inchiesta arriva dalla CNBC. Questa è la prima indagine del suo genere da parte di un garante dell'antitrust sull'accordo. Una realizzazione alquanto sorprendente considerando alcune delle ramificazioni che l'acquisizione potrebbe avere una volta completata. Sebbene i dettagli dell'accordo siano stati rivelati all'inizio di quest'anno, probabilmente l'acquisizine non sarà completata prima del 2023.

Per quanto riguarda l'indagine, che è guidata dall'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati, l'organismo di vigilanza ha rilasciato una dichiarazione e si è fissato una scadenza al 1 settembre 2022 per fornire i risultati del suo rapporto. Ha inoltre chiesto a tutte le terze parti interessate di consultare e fornire feedback da qui al 20 luglio 2022, presumibilmente per aiutare nelle sue indagini.

Parte della dichiarazione della CMA chiarisce che è necessario "considerare se l'accordo potrebbe danneggiare la concorrenza e portare a risultati peggiori per i consumatori, ad esempio attraverso prezzi più alti, qualità inferiore o scelta ridotta".

Fonte: GamesRadar