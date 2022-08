Microsoft che acquisisce Activision Blizzard è qualcosa che 'l'FTC non può fermare'

Recentemente Michael Pachter è stato intervistato da Yahoo Finance e l'analista ha colto l'occasione per parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Secondo Pachter l'FTC non potrà fermare questa acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari in quanto l'accordo sarà completato indipendentemente dalle richieste fatte dall'organo.

"Posso affermare con sicurezza che la FTC non ha basi legali per contestare questo. Potrebbero provare. Ma la base per una sfida qui sarebbe che se Microsoft dovesse completare l'acquisizione di Activision, ritirerebbe i giochi dalla piattaforma Playstation di Sony. E Microsoft ha già ripetuto più volte che non lo faranno perché ci sono contratti e li onoreranno". Secondo l'analista inoltre, l'acquisizione potrebbe concludersi a gennaio del prossimo anno "entro e non oltre il 15 gennaio" per l'esattezza.

Sempre durante l'intervista Pachter ha dichiarato che con l'acquisizione di Activision Blizzard gli abbonati ad Xbox Game Pass potrebbero arrivare a 100 milioni.

Fonte: Wccftech