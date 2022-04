Microsoft x Activision Blizzard: l'indagine della FTC punterà sui dati dei consumatori e sul mercato del lavoro

Stando a quanto riportato in un nuovo documento, il presidente della Federal Trade Commission Lina Khan "esaminerà l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard in base ai dati dei consumatori, al mercato del lavoro degli sviluppatori di giochi e all'impatto dell'accordo sui lavoratori che hanno accusato Activision di discriminazione e ambiente di lavoro ostile".

Per adesso la maggior parte dell'indagine si è focalizzata sul fatto se ci sia o no concorrenza con altre società come appunto Sony. Anche l'inclusione dei giochi Activision Blizzard in altri servizi in abbonamento come PlayStation Plus è un'altra domanda della FTC.

I pubblici ministeri stanno esaminando un incontro avvenuto tra il capo di Activision Blizzard Bobby Kotick e alcuni trader prima dell'annuncio dell'accordo. E un gruppo di senatori sta spingendo per una revisione approfondita della transazione, con un'enfasi sulle implicazioni del mercato del lavoro.

Per adesso questa indagine va avanti e se tutto sarà in regola, l'acquisizione diventerà formale nel 2023.

Fonte: VGC