Microsoft x Activision Blizzard: investitori di Wall Street 'scettici' sull'esito dell'acquisizione

Potrebbe esserci un ritrovato scetticismo sul fatto che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft andrà a buon fine, sulla base dei segnali di Wall Street. Ciò avviene nel mezzo di una previsione secondo cui le forze dell'ordine antitrust del presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbero far deragliare l'accordo in sospeso.

Activision Blizzard ha affrontato un periodo difficile, con entrate inferiori e vendite in calo di Call of Duty, con la perdita di 60 milioni di giocatori in un anno che potenzialmente ha ridotto la fiducia degli investitori nell'azienda.

C'è anche la questione della Federal Trade Commission che funge da ostacolo per l'acquisizione di Microsoft. Inoltre, alcuni gruppi di investitori attivisti chiedono agli azionisti di votare contro l'accordo, in parte a causa di un potenziale paracadute d'oro per l'amministratore delegato di Activision Bobby Kotick, che dovrebbe lasciare l'azienda dopo che Microsoft avrà preso le redini.

L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter è più positivo sull'esito dell'acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard e ha spiegato che anche se l'FTC avvierà una causa, avrà difficoltà a definire il problema di mercato concentrato che la fusione potrebbe causare.

