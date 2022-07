Microsoft: 'il cloud gaming non sostituirà le console'

Lo streaming dei videogiochi grazie al cloud è diventato un punto di forza di tutti i nuovi servizi in abbonamento che sono nati negli ultimi anni. Sia Microsoft che Sony lo offrono nei rispettivi servizi di abbonamento, con applicazioni su vari dispositivi che consentono di giocare su qualsiasi cosa abbia uno schermo. Alcuni sostengono addirittura che un giorno non avremo più bisogno delle console.

Parlando a un evento di presentazione di Samsung, Pav Bhardwaj, senior global product manager di Xbox Game Pass, ha affermato che il cloud è definitivamente arrivato.

"Rispetto a otto anni fa, le cose sono andate molto avanti in termini di larghezza di banda e tecnologia", ha dichiarato Bhardwaj a GamesIndustry.biz. "Ma allo stesso tempo sono aumentate anche le aspettative dei giocatori. Penso che siamo arrivati al punto in cui possiamo fornire servizi cloud gaming attraverso le Smart TV nello stesso modo in cui vengono forniti Disney+ o Netflix, a quel livello [di qualità], e non c'è bisogno di una console".

I nuovi televisori Samsung sono ora dotati di una scheda chiamata "The Hub" che viene precaricata con servizi di streaming di giochi come Game Pass, GeForce Now e Google Stadia. Bhardwaj ha anche sottolineato la convenienza del cloud gaming, senza download e con la possibilità di giocare anche su dispositivi mobile.

Tuttavia, Bhardwaj ha anche riconosciuto che il cloud gaming non è ancora pronto a sostituire completamente le console. "Alcune persone ameranno sempre giocare su console, avere una console nel proprio salotto per scaricare e vivere quell'esperienza", ha dichiarato. "Io amo le console: questa è solo un'altra strada, un'altra opzione per aprire il gioco ad altre persone. Ci sono ancora i PC e ci saranno nuovi fattori di forma in futuro".

Bhardwaj ha aggiunto: "le console sono molto amate e il cloud gaming è un'ottima alternativa".

Che ne pensate?

Fonte: Thegamer.