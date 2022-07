'Microsoft potrebbe comprare Netflix'

Un'analista del settore ha affermato che Microsoft potrebbe acquistare Netflix. Microsoft è in procinto di acquisire Activision Blizzard e King per 72 miliardi di dollari, che daranno a Microsoft e alla sua divisione giochi Xbox il controllo di alcuni dei franchise di videogiochi più famosi al mondo, come Call of Duty, Warcraft, Candy Crush e molti, molti altri.

Tutta la logica di questa acquisizione alla fine risale a Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di giochi di Microsoft, che la società spera possa diventare il motore per la sua espansione oltre le sue console Xbox. Microsoft ha ampliato in modo aggressivo le sue capacità di streaming per i giochi, mettendo il suo servizio Xbox Cloud Gaming su smartphone e TV Samsung. In questa logica, sembra che Microsoft potrebbe quindi voler acquistare Netflix.

Come vi avevamo riportato pochi giorni fa, Microsoft ha stretto una partnership con Netflix come mercato pubblicitario esclusivo e partner tecnologico, il che potrebbe spingere Microsoft ad acquistare potenzialmente Netflix. Su questo, Laura Martin, Principal Analyst di Needham, ha affermato che Netflix potrebbe essere alla ricerca di una via d'uscita, cercando di avvicinarsi a Microsoft nella speranza che dopo che Microsoft avrà assimilato l'acquisizione di Activision, si focalizzerà su Netflix in seguito.

Secondo quanto riferito, Martin ha suggerito che solo Microsoft potrebbe acquistare Netflix, poiché avrebbe la capacità di ripagare la potenziale valutazione di $ 100 miliardi di Netflix una volta concluso l'accordo tra Activision e Blizzard, oltre a ottenere l'approvazione normativa. Naturalmente, molte altre società potrebbero rilevare Netflix, tra cui Amazon o Google.

La combinazione delle offerte Xbox Game Pass e Netflix in un unico servizio darebbe agli sviluppatori di giochi Xbox l'accesso a decine di milioni di potenziali nuovi utenti, fornendo visibilità a un livello che è semplicemente inaudito con la base di Xbox ad oggi.

Fonte: Windows Central