Microsoft Edge si aggiorna per i giochi in streaming

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Edge che fa all-in sul gioco in streaming, con l’applicazione della funzionalità Clarity Boost e all’apertura di una homepage dedicata ai videogiochi.

Il Clarity boost è una tecnologia che migliora l’immagine sui giochi in streaming, migliorandoli applicando alle immagini un upscaling spaziale. Certo, non fa miracoli ma sicuramente è un ottimo compromesso per migliorare la situazione nel caso di bitrate bassi che non riescono a compensare.

E’ stata inoltre introdotta la modalità Efficienza che diminuisce in automatico le risorse usate da Edge nel caso si usino giochi da PC, consentendo al computer di avere più risorse da utilizzare nei giochi.

Inoltre è stata aggiunta una homepage opzionale tutta dedicata al gaming che riporta notizie, livestream e informazioni su nuove uscite, oltre ai collegamenti diretti a Xbox Cloud Gaming per avviare direttamente i giochi sul browser. Questa pagina consente inoltre di raggiungere una specie di sala giochi virtuale che mette a disposizione vari arcade free-to-play per giocare in pochi movimenti del mouse e anche in background.

Continua quindi la scommessa di Microsoft sul gaming ed accresce le sue offerte per il game in streaming.