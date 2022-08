Microsoft Excel diventa eSport e ESPN manda in onda la Microsoft Excel All-Star Battle

Gli eSport non sono solo per gli sparatutto, i MOBA e i giochi di strategia in tempo reale. Come abbiamo visto negli ultimi anni, qualsiasi cosa può diventare un eSport, da Farming Simulator League alle speedrun di Wikipedia. Se si tratta di un programma che gira su un computer, non importa quale sia, qualcuno troverà un modo per renderlo competitivo. Quindi sembra ovvio che esistano gli eSport di Microsoft Excel.

Come riportato da TechRadar, lo scorso fine settimana gli eSport di Excel hanno conquistato un sacco di nuovi fan quando ESPN ha mandato in onda un replay della Excel All-Star Battle che si è svolta a maggio. L'evento è stato organizzato dalla Financial Modeling World Cup ed è stato trasmesso nell'ambito di "The Ocho" di ESPN il 4 agosto, una celebrazione di 24 ore di sport bizzarri che comprendeva competizioni comeil lancio di asce.

Nel corso di tre turni, ai concorrenti sono stati assegnati compiti estremamente complicati da svolgere sui loro fogli di calcolo con un limite di tempo di 30 minuti. La metà dei concorrenti viene eliminata in ogni turno. Ogni round è un "caso di studio" che coinvolge un gioco diverso. Ad esempio mel primo round, gli otto cyber-atleti sono chiamati a creare un gioco di slot machine con otto simboli diversi e un complicato sistema di punteggio. Tutti i giochi vengono creati con fogli di calcolo in qualche modo.

Il commento è stato affidato al duo entusiasta composto da Bill Jelen, autore di oltre 40 libri su Excel, e Oz Du Soleil, coautore di numerosi libri su Excel e gestore del canale YouTube Excel On Fire.

Sembra davvero di assistere a una competizione eSport, mentre Jelen e Oz passano da un desktop all'altro, discutono dei metodi utilizzati dai concorrenti e, di tanto in tanto, si addentrano in argomenti come la difficoltà di importare emoji in altri programmi.

