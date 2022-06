Microsoft Flight Simulator: World Update X rilasciato e aggiorna gli Stati Uniti

A sorpresa, abbiamo l'ufficialità e al contempo il rilascio immediato dell'World Update X per Microsoft Flight Simulator, che festeggia tra l'altro il 40° anniversario. L'aggiornamento si concentra sugli Stati Uniti che vedranno un grosso implementamento tecnico, così come è avvenuto per l'Italia il mese scorso.

Viene introdotto anche un nuovo aereo, il Beechcraft 18, aereo che vanta lo strano primato ad avere avuto più modifiche al progetto originale.

"Esplora i famosi canyon del deserto del sud-ovest, vaga attraverso l'architettura leggendaria delle grandi città americane e vola tra maestose vette che svettano miglia sopra l'ambiente circostante con il World Update X: Stati Uniti di Microsoft Flight Simulator. L'aggiornamento presenta una modellazione migliorata di 12 regioni urbane, tra cui San Diego, Albany, Key Largo e Seattle, e include quattro aeroporti realizzati a mano, 87 punti di interesse personalizzati e 9 nuove attività: tre viaggi nel bush, tre nuovi voli scoperta e tre nuove sfide di atterraggio."