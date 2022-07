Microsoft starebbe collaborando con NIS America per portare Disgaea e Ys su Xbox

Che Microsoft voglia portare sempre più giochi giapponesi all'interno del suo catalogo non è di certo una sorpresa, dato che durante l'ultimo evento Xbox & Bethesda la società ha annunciato che tre giochi della serie Persona arriveranno anche su Xbox Series X/S.

Ora sembra che una nuova collaborazione stia per vedere la luce. In questo caso stiamo parlando di NIS America e di saghe come Disgaea o Ys, solo per citarne alcune, le quali potrebbero fare la loro comparsa su Xbox. Parliamo di giochi giapponesi del genere AA rispetto a giochi come Final Fantasy, ma sicuramente chi ama i giochi di NIS America sarà sicuramente contento della novità.

Al momento queste informazioni sono uscite direttamente dalla bocca di Shpeshal Nick, co-fondatore del podcast Xbox Era, che gestisce quasi sempre informazioni importanti riguardanti Xbox. Ovviamente non stiamo parlando di informazioni ufficiali di Microsoft e dobbiamo ancora vedere se effettivamente sarà così, ma è chiaro che Xbox non sta assolutamente perdendo di vista i giochi dei publisher giapponesi, anche perché in questo momento Xbox Series X/S in Giappone sta prendendo piede.

Ad ogni modo non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali, nel caso Microsoft stia effettivamente pensando di portare queste saghe sulle sue console.

Fonte: Twisted Voxel