Microsoft non vuole perdere i suoi talenti e raddoppia il budget per aumentare gli stipendi

Stando a quanto emerso di recente, Microsoft ha raddoppiato il budget per aumentare gli stipendi dei suoi impiegati.

Con questa mossa, il colosso di Redmond punta a non perdere i suoi talenti e a fermare la fuga di dipendenti avvenuta nell'ultimo anno.

Oltre a raddoppiare i fondi, Microsoft aumenterà la disponibilità annuale di azioni per la maggior parte dei suoi dipendenti.

"Microsoft sta quasi raddoppiando il budget per gli aumenti salariali", scrive su Twitter Tom Warren.

"L'azienda sta inoltre aumentando le disponibilità annuali di azioni per la maggior parte dei dipendenti, nel tentativo di mantenere i "tassi di abbandono" al di sotto del 10% ed evitare di perdere talenti chiave".

