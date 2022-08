Microsoft spiega a Sony come rendere più attrattivo il PlayStation Plus

Il documento presentato da Microsoft alle autorità brasiliane in risposta a quanto fatto da Sony in merito all’acquisto da parte della prima di Activision Blizzard contiene delle perle. In esso ad esempio Microsoft spiega a Sony su come potrebbe andare meglio con il suo rinnovato PS Plus così da non preoccuparsi più di tanto dei competitors come Xbox Game Pass.

Nel documento inoltre, Microsoft stessa accusa Sony di bloccare l’arrivo di giochi sul Game Pass, e di come molti titoli first-party dell’azienda non siano mai stati rilasciati sulle altre console. Il tutto per dimostrare che anche se Microsoft rendesse alcuni titoli Activision delle esclusive Xbox, essa non farebbe niente di nuovo e di non già visto sul mercato.

Nel capitolo dove l’azienda di Spencer suggerisce a Sony come comportarsi con il Ps Plus per portarlo al successo, leggiamo quanto segue:

“Sony potrebbe alzare il già alto livello dei loro prodotti first-party rendendoli subito accessibili tramite il PlayStation Plus al lancio. Questa strategia porterebbe la crescita immediata della base utenti come risposta alla pressione competitiva del Game Pass e altri servizi non proposti da Sony”.

Questi consigli non richiesti in realtà indicano una strategia ben chiara di Microsoft nei confronti del concorrente giapponese, che vuole dimostrare come le rimostranze di Sony siano più legate alla paura dei numeri che fa il Game Pass nel mondo più che alla disponibilità dei titoli per i propri utenti.

Continua quindi la faida fra le due Major del gaming, con Nintendo che per ora è ferma a guardare ma che potrebbe scendere anche lei in campo. Anche se normalmente gioca in un terreno totalmente diverso.

Fonte: Kotaku