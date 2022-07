Microtransazioni e BMW: i proprietari delle auto stanno cercando di piratare i sedili riscaldati

I servizi di abbonamento per auto esistono da almeno un decennio ormai. Fino a poco tempo fa però, sono stati relegati a servizi come la radio satellitare o un hotspot Wi-Fi di bordo che richiedono una connessione dati. Quando BMW ha recentemente deciso di addebitare ai clienti i sedili riscaldati tramite un abbonamento, la reazione del pubblico è stata tutt'altro che positiva. Se la storia sta per ripetersi, potremmo vedere i proprietari che hackerano le loro auto per abilitare la funzione senza pagarla.

La casa automobilistica tedesca ha suscitato polemiche simili nel 2018. All'epoca ha lanciato un programma che prevedeva che i clienti pagassero $ 80 ogni anno per il piacere di utilizzare Apple CarPlay wireless. Non molto tempo dopo, ha cambiato le cose nel tentativo di attirare più clienti e ha cambiato il programma per includere 240 mesi per soli $ 300. Lo definì un abbonamento "a vita", ma allo stesso tempo nessun'altra casa automobilistica addebitava alcun tipo di quota di abbonamento. Anche lì però i proprietari avevano trovato il modo di hackerare il software.

E anche adesso sembra che i proprietari delle auto stiano cercando di capire come bypassare la funzionalità in modo da ottenere i sedili riscaldati senza pagare. Litchfield Motors con sede nel Regno Unito, ad esempio, si concentra principalmente sull'ottimizzazione dei chip o modifica delle EEPROM (un tipo di memoria) per aumentare le prestazioni di un'auto, ma può anche aiutare i proprietari con altre funzionalità digitali, inclusi i sedili riscaldati a pagamento.

Tra l'altro il modello di abbonamento di BMW invita anche al ragionamento sul lungo termine. Cosa succede quando BMW decide di interrompere il servizio di assistenza? Lancerà una patch di sblocco oppure staccherà definitivamente la spina ai sedili riscaldati? Indipendentemente dalla scelta che farà, fare affidamento sulla buona volontà aziendale per la funzionalità continua di un prodotto che si è acquistato e pagato non è una strategia di consumo intelligente o sostenibile.

Fonte: PCGamer