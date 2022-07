Microtransazioni: gli sviluppatori che non pianificano la monetizzazione sono degli 'idioti' per l'ex CEO di EA

John Riccitiello, attuale CEO di Unity, ha definito "f****** idioti" gli sviluppatori che non pianificano le loro strategie di monetizzazione nelle prime fasi dello sviluppo.

Riccitiello ha fatto questi commenti in un'intervista con PocketGamer.biz, in cui gli è stato chiesto di parlare di Unity - il creatore del popolare motore di gioco - e della sua fusione appena annunciata con IronSource, che crea strumenti pubblicitari e di monetizzazione per gli sviluppatori di dispositivi mobile.

L'idea che la monetizzazione debba essere implementata prima nel processo creativo ha suscitato le reazioni di alcuni sviluppatori. Ma Riccitiello ha affermato che "non c'è sviluppatore sul pianeta" che non voglia sapere come modificare i propri giochi per aumentarne il successo.

Alla domanda sulle resistenze di alcuni sviluppatori all'implementazione della monetizzazione nelle prime fasi del processo di sviluppo, il dirigente ha risposto che:

"Ferrari e alcune delle altre case automobilistiche di fascia alta usano ancora argilla e coltelli da intaglio, e una porzione molto piccola dell'industria videoludica lavora in questo modo, e alcune di queste persone sono le mie preferite con cui discutere: sono le persone più belle, pure e brillanti. Ma sono anche alcuni dei più grandi idioti".

Ha proseguito: "sono nell'industria videoludica da più tempo di chiunque altro - arrivando ad avere i capelli bianchi e tutto il resto. Un tempo gli sviluppatori lasciavano il loro gioco al pubblicista e alla forza vendita, senza interagire in alcun modo".

"Questo modello è radicato nella filosofia di molte forme d'arte e di molti mezzi di comunicazione, ed è un modello che rispetto profondamente; conosco la loro dedizione e la loro cura".

"Ma questo settore divide le persone tra coloro che si attengono ancora a questa filosofia e coloro che abbracciano in modo massiccio il modo di capire cosa rende un prodotto di successo".

"E non conosco un artista di successo che non si preoccupi di ciò che pensano i suoi seguaci. È qui che si ripresenta questo ciclo di feedback, che possono scegliere di ignorare. Ma scegliere di non conoscerlo affatto non è una grande scelta".

Riccitiello ha aggiunto: "ho visto grandi giochi fallire perché hanno regolato il loro 'ciclo di compulsione' a due minuti quando avrebbe dovuto essere di un'ora".

"A volte non si noterebbe nemmeno la differenza tra un grande successo e un enorme insuccesso, se non fosse per questo bilanciamento e per l'effetto che ha sul tasso di abbandono. Non c'è sviluppatore al mondo che non voglia avere questa conoscenza".

La fusione Unity IronSource, valutata oltre 4 miliardi di dollari, fa seguito a una recente notizia secondo cui Unity ha licenziato il 4% della sua forza lavoro in tutto il mondo a causa delle difficili condizioni pubblicitarie.

Fonte: VGC.