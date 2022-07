Midnight Mercenaries è un gioco d'azione che combina Team Fortress 2 e Hotline Miami

Team Fortress 2 e Hotline Miami non hanno praticamente nulla in comune, ma nel regno dei giochi creati dai fan basta provare per credere. Midnight Mercenaries, un gioco d'azione top-down lanciato gratuitamente su Game Jolt, consente di fendere nemici pesantemente armati come classi familiari TF2 come Scout, Heavy e Spy. Vale sicuramente la pena provare se avete tempo.

Immaginate di colpire da lontano un sicario di Hotline Miami con una palla da baseball, o di scaricare una minigun in una stanza di cattivi e quindi farvi saltare in aria con un barile. Questo è Midnight Mercenaries.

Proprio come il materiale originale, l'azione può essere frenetica fino a quando non avrete un'idea adeguata delle planimetrie e di come l'IA potrebbe reagire al vostro piano di attacco. A volte, avete l'idea giusta, ma c'è qualcosa che non va e tutto viene fatto deragliare. La morte può essere istantanea, per voi e i vostri amici. E oltre all'iconica cornice di Hotline Miami, Midnight Mercenaries lavora anche per replicare i kit unici per ogni classe di Team Fortress 2.

Secondo lo sviluppatore, l'intenzione è quella di avere "un posizionamento equo del nemico che impedisca ai nemici di colpire fuori dallo schermo". C'è anche un'opzione di respawn, quindi è possibile rientrare in giocoe portare a termine il proprio piano. Naturalmente, la caccia ai punteggi più alti è una parte importante di Hotline Miami, e questo vale anche per Midnight Mercenaries.

Fonte: Rock Paper Shotgun