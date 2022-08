Mike di Breaking Bad diventa Kratos di God of War

Un divertente meme condiviso da PlayStation trasforma Mike Ehrmantraut di Breaking Bad in Kratos di God of War. Nonostante la differenza evidente fra i due mondi, entrambi i personaggi di fantasia condividono molte caratteristiche, come l’assenza di capelli ed una strana passione per gli omicidi.

Il personaggio di Breaking Bad è interpretato da Jonathan Banks,con l’anziano assassino introdotto nella seconda stagione della serie diventandone da subito uno dei protagonisti di spicco. La popolarità del personaggio di Mike è da accreditare sia all’interpretazione di Banks che allo stoico atteggiamento divertente del personaggio, che l’ha portato a ricoprire un ruolo più grande nello spin-off Better Call Saul. Nonostante le sue spiccate capacità deduttive e di combattimento, Mike non è mai stato protagonista di un videogioco.

Here's what you're gonna do. You're not gonna be sorry, you're gonna be better. The deer? You are hunting it, not chasing it. You only fire when I tell you to fire. NOT when you see it. NOT when it's guard is up. Nice and easy. Do you understand, boy? pic.twitter.com/610nLUTN5y