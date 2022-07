Minecraft: un'azienda di NFT vuole creare un gioco simile dopo il rifiuto di Mojang per le tecnologie blockchain

Un'azienda di NFT ha risposto a Mojang dopo che quest'ultima ha deciso che "le tecnologie blockchain non possono essere integrate" in Minecraft, dicendo di voler creare un proprio gioco simile a Minecraft.

Come riportato la scorsa settimana, lo sviluppatore di Minecraft Mojang ha esplicitamente vietato a tutte le tecnologie NFT di avere a che fare con il suo gioco, confermando che "le integrazioni di NFT con Minecraft non sono in generale qualcosa che [supporterà] o consentirà".

NFT Worlds ha definito la decisione "un passo indietro nell'innovazione", dicendo ai suoi utenti Discord che stava cercando di "trovare un risultato alternativo".

Dichiarando che "Microsoft, Mojang e Minecraft hanno segnalato di non avere alcun riguardo per i creatori e i giocatori", NFT Worlds afferma ora di volersi "tuffare a capofitto" nello sviluppo di "un nuovo gioco e una nuova piattaforma basati su molte delle meccaniche di base di Minecraft, ma con la modernizzazione e lo sviluppo attivo che mancano da anni a Minecraft".

The Future Of NFT Worlds 🌎



Read our statement below through the attached Twitter thread, or here: https://t.co/w0nf1f2xxn



A thread 🧵👇 pic.twitter.com/Oy2T7oXQVg — NFT Worlds (@nftworldsNFT) July 22, 2022

"Non si tratta di un clone open source di Minecraft, che probabilmente violerebbe l'EULA o rischierebbe comunque un'azione legale, ma di un progetto completamente nuovo", ha spiegato la società in un comunicato.

"Mentre lo stile di gioco, l'aspetto e l'atmosfera saranno molto familiari ai giocatori di Minecraft, le meccaniche, la grafica, le ottimizzazioni delle prestazioni e i miglioramenti complessivi daranno vita a un'esperienza di gioco più accessibile, più facile e più divertente. Ma soprattutto, saremo completamente svincolati dall'applicazione delle politiche che Microsoft e Mojang hanno su Minecraft. Diventeremo davvero una piattaforma aperta".

La dichiarazione prosegue aggiungendo che l'accesso al gioco sarà "gratuito al 100% per i giocatori e non ci saranno mai barriere di pagamento con carta di credito per i contenuti".

"Stiamo combattendo per un futuro con un'economia gestita dai giocatori, in cui tutti i partecipanti beneficiano dei loro contributi all'ecosistema. Siamo consapevoli che si tratta di un compito monumentale".

Fonte: Gamesradar.