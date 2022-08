Minecraft senza limiti! Un fan impiega sei anni per realizzare un'incredibile riproduzione di Hogwarts

Minecraft è diventato un vero e proprio fenomeno non solo tra i giocatori ma anche nella cultura popolare di tutto il mondo. Le esperienze che il titolo offre sono davvero illimitate e permettono ai giocatori di immaginare, costruire ed esplorare all'infinito. Per molti giocatori il titolo è diventato uno sbocco per esprimere la propria creatività e, questo, è stato ancora una volta dimostrato da un fan che ha recentemente postato un'epica ricreazione di Hogwarts nel subreddit di Minecraft.

La Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è un luogo iconico della serie di romanzi di Harry Potter e un castello magico che sarà presto il fulcro del prossimo gioco di ruolo Hogwarts Legacy. La scuola è enorme, con torri, sale e torrette massicce, e un giocatore ha impiegato sei anni per ricrearla.

L'utente Reddit ducky_67 ha recentemente pubblicato un video nel subreddit di Minecraft che mostra una dettagliata ricostruzione del castello di Hogwarts. La costruzione include moltissimi aspetti intricati dell'edificio.

E' certamente positivo vedere che ci sono ancora giocatori abili e concentrati in Minecraft. Sebbene molti giochi incoraggino i giocatori a essere creativi o strategici, solo pochi sono così orientati all'immaginazione come Minecraft. Finché il titolo e i suoi fan manterranno questa inventiva, i giocatori potranno continuare a creare paesaggi epici per molto tempo ancora.

Minecraft è disponibile su mobile, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.