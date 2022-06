Una IA ha imparato a giocare perfettamente a Minecraft guardando 70.000 ore di video su YouTube

In alcune professioni e lavori, esiste il legittimo timore che l'automazione prima o poi renderà superfluo l'impiego di persone. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico hanno ulteriormente accelerato questo processo. Anche nei videogiochi sembra che l'intelligenza artificiale stia "spodestando" l'essere umano. Ad esempio in Minecraft, dove la tecnologia OpenAI ha imparato a giocarci e anche bene.

L'azienda, co-fondata da Elon Musk, ha creato un'intelligenza artificiale che non solo naviga con successo nei mondi aperti generati casualmente del gioco di costruzione, ma esegue anche una serie di compiti complessi.

La tecnologia di OpenAI nuota, caccia animali, mangia, ricerca materie prime e strumenti nei villaggi. "Per molte attività, i nostri modelli mostrano prestazioni a livello umano e siamo i primi a creare un piccone diamantato, che agli esseri umani può richiedere fino a 20 minuti e 24.000 operazioni ambientali".

We trained a neural network to competently play Minecraft by pre-training on a large unlabeled video dataset of human Minecraft play and a small amount of labeled contractor data. https://t.co/a2pyBqvLvg pic.twitter.com/XbqtwQSTwU