Minecraft Legends è il nuovo action strategy del franchise presentato all'Xbox + Bethesda Showcase

Sembra ci sia nuova vita per Mojang Studios che con Blackbird Interactive, sta sviluppando Minecraft Legends, un nuovo action strategy che arriverà sulle console Microsoft e PC (anche su Steam).

"Scopri i misteri di Minecraft Legends, il nostro action strategy in arrivo. Esplora una terra familiare ma misteriosa, piena di vita diversificata, biomi lussureggianti e ricche risorse. Ma questo paradiso è sull'orlo della distruzione. I piglin sono arrivati e stanno minacciando di corrompere l'Overworld. Ispira amici inaspettati a formare preziose alleanze e guidali in battaglie strategiche per proteggere la loro casa. Combatti contro i piglin prima che la loro corruzione divori l'Overworld!"

Minecraft Legends arriverà nel 2023. Vi lasciamo con il trailer.