Minecraft Live 2022 rivela la data con un divertente video

I fan di Minecraft probabilmente aspettavano con ansia la rivelazione del prossimo evento Minecraft Live, e ora è stato ufficialmente annunciato con un trailer. Con Minecraft in continua evoluzione e l'aggiunta di titoli spin-off come Minecraft Dungeons, ci saranno sicuramente annunci entusiasmanti durante lo show.

Il Minecraft Live del 2021 ha portato alcuni nuovi ed entusiasmanti contenuti per il gioco base, per lo più sotto forma di The Wild Update.

Mojang e Microsoft hanno pubblicato un teaser trailer ufficiale per Minecraft Live 2022, ed è anche molto divertente.

Il Minecraft Live 2022 si terrà il 15 ottobre. I fan potranno sintonizzarsi su qualsiasi dispositivo compatibile con Internet per assistere a ciò che accadrà, e lo show terrà un altro evento di votazione dei mob, proprio come in passato, ma questa volta i giocatori potranno votare il loro preferito in-game attraverso il launcher o su un server specifico. I fan possono anche aspettarsi informazioni su Minecraft Dungeons e Minecraft Legends.

Minecraft è uscito da anni, ma non mostra segni di rallentamento. Tra il costante afflusso di nuovi contenuti da parte degli sviluppatori ufficiali e le creazioni dei fan che a volte richiedono anni per essere costruite, c'è sempre qualcosa da vedere e da fare per i giocatori.

Minecraft è disponibile su mobile, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.