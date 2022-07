Minecraft non supporterà gli NFT, parola di Mojang

Mojang ha tracciato una linea di demarcazione contro gli NFT in Minecraft, affermando in un aggiornamento che l'integrazione degli NFT con il gioco "non è generalmente qualcosa che supporteremo o permetteremo".

L'aggiornamento inizia con un rapido riepilogo di cosa sono gli NFT, compresa una nota sulla loro estrema volatilità, prima di illustrare le attuali politiche sui server di Minecraft. L'obiettivo generale di queste politiche, spiega Mojang, è "garantire che Minecraft rimanga una community in cui tutti avranno accesso agli stessi contenuti". Gli NFT, invece, sono specificamente progettati per "creare modelli di esclusione", il che è ovviamente in conflitto con questo principio.

"Per garantire ai giocatori di Minecraft un'esperienza sicura e inclusiva, le tecnologie blockchain non possono essere integrate all'interno delle nostre applicazioni client e server, né i contenuti di gioco di Minecraft, come mondi, skin, oggetti personali o altre mod, possono essere utilizzati dalla tecnologia blockchain per creare un bene digitale", ha scritto Mojang.

Le linee guida ufficiali per l'utilizzo di Minecraft sono in fase di aggiornamento per affrontare la questione in dettaglio, ma la versione breve e definitiva è un secco no: "gli NFT associati a qualsiasi contenuto del gioco, inclusi mondi, skin, oggetti personali o altre mod" sono rigorosamente vietati.

Non è detto che la cosa finisca qui: Mojang ha dichiarato che continuerà a monitorare l'evoluzione della tecnologia blockchain per determinare se "consentirà esperienze più sicure o altre applicazioni pratiche e inclusive nel gioco", suggerendo che il supporto ufficiale potrebbe essere possibile in futuro. Per ora, però, "non abbiamo intenzione di implementare la tecnologia blockchain in Minecraft".

Fonte: PCGamer.