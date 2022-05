Minecraft The Wild Update ha ufficialmente una data di uscita

The Wild Update arriverà con due nuovi biomi: Deep Dark e Mangrove Swamp. Il Deep Dark giace sotto la superficie e per arrivarci, dovrete trovare la base di una grotta e iniziare a scavare. Una delle cose che i giocatori noteranno di questo bioma è quanto sia silenzioso finché non vi avvicinerete ad una creatura che se vi vedrà inizierà ad urlare.

Mangrove Swamp invece è pieno di grandi alberi con grandi radici. Questo nuovo bioma porta con sé un nuovo tipo di legno che è possibile usare per costruire insieme al nuovo blocco di fango. Il blocco di fango può essere creato usando terra e acqua.

L'aggiornamento Wilds include anche nuovi mob. Questi sono il Warden, l'Allay e la rana che è possibile nutrire con minuscole melme. La rana è in realtà più di un mob in quanto si presenta in tre forme: frogspawn, girino e rana adulta.

Annunciato durante il MineCon Live 2021, il 7 giugno sarà possibile scaricare The Wild Update per Minecraft: Bedrock Edition su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android e Minecraft: Java Edition su Windows, Mac e Linux.

Fonte: Rock Paper Shotgun