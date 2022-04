Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 arriva su PC!

Da quando Yoshiyuki Tomino ha ideato Mobile Suit Gundam, gli amanti di fantascienza e mecha hanno trovato il loro punto di riferimento, soprattutto per chi ha ricercato un certo realismo nelle configurazioni dei robot, almeno all'inizio. Tutto questo però raramente ha trovato spazio a livello videoludico, con solo pochissimi titoli in grado di restituire, almeno in parte, l'epopea della Guerra di un Anno.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 ci ha provato, almeno per quanto riguarda i possenti scontri tra i mecha. Dopo il debutto su PlayStation 4 e successivamente su PlayStation 5, arriva anche su PC ma senza ancora una data precisa. Ma non disperate: la prossima settimana arriveranno due open beta (dal 14 al 17 aprile e dal 21 al 24 aprile) per saggiare le potenzialità di questo action.

Greetings Pilots!



We're announcing that Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 will soon launch on Steam!



Be ready to experience the excitement directly on your PC!



We will also be hosting network tests before the official launch, learn more below!https://t.co/YEbm89zZcp pic.twitter.com/ROAwIi3jnM