Elden Ring: una mod aggiunge il parry di Bloodborne, re-skin per le cavalcature e molto altro

Una grande mod per Elden Ring aggiunge una pletora di nuove funzionalità, incluse il parry con la pistola di Bloodborne, skin cosmetiche per le cavalcature e molto altro. Prendendo meccaniche in prestito da uno dei titoli precedenti di FromSoftware, l’open world fantasy porta il genere soulslike ad un livello mai raggiunto prima. Ci sono molte similitudini fra i due titoli, tuttavia con questa mod diventano virtualmente indistinguibili.

Al primo impatto, Elden Ring e Bloodborne sembrano due titoli molto diversi. Il secondo è basato su un mondo gothic horror, che ci vede combattere contro mostri orripilanti usando velocità, armi trasformabili e armi da fuoco vecchia scuola. L’ultimo capolavoro dell’azienda invece, è un open world fantasy prodotto in collaborazione con George R.R. Martin, scrittore e autore di Games of Thrones. In realtà i due giochi hanno molto in comune, inclusi boss spettacolari ed un luogo fuori dal tempo dove poterci riposare. In Elden Ring equipaggiare la runa di Malenia ci permetterà di sbloccare una modalità nascosta in Bloodborne, ovvero la rigenerazione dell’energia dopo un contrattacco aggressivo.

La mod che unisce questi due mondi si chiama Garden of Eyes e aggiunge, come detto, molte funzionalità all’open world di FromSoftware. Troveremo infatti una meccanica vista solo in Bloodborne, cioè quella che ci permette di stordire e contrattaccare un avversario sparandogli. In futuro la mod aggiungerà molte armi tratte dal gioco, tuttavia ora ne è disponibile solo una. Garden of Eyes aggiunge in oltre altre skins per i cavalli, con altri fischi per evocare, oltre Torrent, anche il cavallo draconico ed il cavallo dei cavalieri notturni. Inoltre sono state aggiunge le twin blade di Miquella, modificando alcune armi precedenti del gioco.

Se avete finito già Elden Ring, se avete il gioco su pc e non avete voglia di superare sfide impossibili come questo giocatore che ha sconfitto Malenia con una mano soltanto, potreste provare questa mod e darci un vostro parere nei commenti!

Fonte:Screenrant