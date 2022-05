Monkey Island: Ron Gilbert e Dave Grossman ammettono di avere un rimpianto su un puzzle

Return to Monkey Island riporterà i giocatori al classico franchise di avventura punta e clicca entro la fine dell'anno. Il lavoro sul gioco deve essere quasi terminato poiché il creatore di Monkey Island Ron Gilbert e il designer Dave Grossman stanno parlando con le principali pubblicazioni della storia della serie e del prossimo sequel.

In una recente intervista, Gilbert e Grossman hanno parlato di come ci si sente a tornare nel mondo di Monkey Island dopo oltre un decennio di assenza. Hanno anche parlato di come si sono evoluti i giochi di avventura e di come le storie vengono raccontate nei moderni puzzle game.

Non solo, ma ai due è stato chiesto a bruciapelo se si pentono di eventuali enigmi di Monkey Island 1 o 2. Gilbert ha immediatamente risposto con "Due parole: Monkey Wrench", riferendosi al puzzle di Monkey Island 2: LeChuck's Revenge dove Guybrush Threepwood usa una scimmia vivente per riparare un tubo rotto. Sebbene sia un divertente gioco di parole, nessun essere umano sano di mente penserebbe mai di applicare una scimmia a un tubo rotto.

"Il puzzle Monkey Wrench di LeChuck's Revenge è notoriamente irrisolvibile e non era un buon design su diversi livelli", ha aggiunto Grossman. "Anche se parli inglese da un luogo in cui lo strumento in questione è comunemente chiamato 'chiave inglese' e ti rendi conto che è ciò di cui hai bisogno, devi comunque fare un sorprendente salto predittivo su come le tue azioni creeranno quell'attrezzo. Lo uso ancora oggi come il mio esempio di cosa non fare con il design dei puzzle e da allora ha influenzato il mio modo di pensare".

Return to Monkey Island non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare entro quest'anno.

Fonte: Eurogamer