Monster Hunter Rise: Sunbreak avrà diritto a una nuova presentazione, ecco quando

Durante l'ultimo Monster Hunter Digital Event, Capcom ha colto l'occasione per parlare a lungo dell'espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise, rivelando in particolare la data di uscita di questa nuova avventura.

Mentre ci avviciniamo lentamente all'arrivo di questo nuovo contenuto, il publisher giapponese è ancora una volta desideroso di parlarci di Sunbreak con una nuova presentazione ricca di gameplay e informazioni. L'evento si terrà il 10 maggio alle ore 16:00 (in Italia). Il publisher specifica poi che potremo vedere video di gameplay, con dettagli sui mostri che saranno presenti in questa nuova espansione.

Il tutto sarà presentato dal director Yoshitake Suzuki, e si potrà seguire sul canale ufficiale di Capcom. Non è ancora noto quanto durerà la presentazione, ma dovrebbe essere, come le precedenti, ricca di dettagli e quindi da non perdere se siete fan del gioco.

