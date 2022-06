Monster Hunter Rise Sunbreak ha solo voti altisonanti dalla critica di tutto il mondo

Finalmente l'espansione per Monster Hunter Rise è arrivata e come si poteva immaginare, è stato un successo su tutta la linea. Sunbreak ha convinto tutti: certo, c'è chi è più o meno critico ma in sostanza, questa espansione arrivata in contemporanea sia su Nintendo Switch sia su Steam, funziona. Ecco i voti in rassegna:

Eurogamer.it - 8

VG247 - 10

God is a Geek - 100

The Mako Reactor - 100

Dexerto - 95

The Gamer - 90

RPG Site - 90

Twinfinite - 90

TheSixthAxis - 90

Wccftech - 90

Windows Central - 90

PC Gamer - 89

Game Revolution - 85

PC Games - 80

MGG - 80

VGC - 80

Game Informer - 78

IGN - 70

Screen Rant - 70

Potete trovare la recensione completa (anche se a molti di voi interessa solo il voto) a questo link, curata dal nostro Riccardo Cantù, che riassume così:

"In definitiva, Sunbreak rappresenta per Monster Hunter Rise ciò che Iceborne è stato per World: un DLC di assoluto pregio, ricchissimo di contenuti e pensato appositamente per accrescere a dismisura la longevità del gioco, già di per sé piuttosto nutrita. Se avete amato Rise e volete perdervi ancora tra le splendide ambientazioni di questo mondo fantastico mentre combattete alcuni dei mostri più letali mai apparsi nella serie, non potete assolutamente farvelo sfuggire."

Fonte: Metacritic