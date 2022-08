Monster Hunter Rise è un successo e diventa il terzo gioco più venduto di Capcom

Monster Hunter Rise è stato un grande successo per Capcom.

Le ultime classifiche di vendita di Capcom mostrano risultati sorprendenti. Monster Hunter Rise ha raggiunto 10,3 milioni di unità vendute in tutto il mondo, diventando ufficialmente il terzo gioco più venduto di tutti i tempi per la compagnia. Si tratta di un'impresa non da poco, considerando che il titolo è uscito da poco più di un anno - è stato pubblicato nel marzo 2021 - e che ha saltato le console principali come PS4 e Xbox One. Monster Hunter Rise è disponibile solo su PC e Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise è anche il secondo gioco Capcom venduto più velocemente di tutti i tempi. L'imponente Monster Hunter World si aggiudica il record di gioco singolo più venduto e venduto più velocemente con ben 18,3 milioni di unità piazzate. Con queste cifre, Monster Hunter World rappresenta il 22% delle vendite totali del franchise e Rise circa il 12% delle unità vendute.

È inoltre interessante notare che il franchise di Monster Hunter ha aggiunto altre 12 milioni di unità dal quarto trimestre del 2020 a oggi. Monster Hunter Rise, uscito nel quarto trimestre del 2020, ha rappresentato 10,3 milioni dei 12 milioni di vendite del franchise durante il periodo, ovvero l'86%.

Resident Evil rimane il franchise di Capcom più venduto di tutti i tempi con 127 milioni di copie distribuite dal lancio di RE1 nel 1996.

Fonte: Tweaktown.