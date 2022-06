Morbid Metal tra mecha e cyber samurai è uno stupefacente action sviluppato da una sola persona

Durante il Future Games Show è stato mostrato Morbid Metal, un Hack 'n' Slash, action rogue-lite, in cui potete trasformarvi in personaggi unici per massacrare i nemici con potenti combo.

Sarete in grado di cambiare personaggio in tempo reale per scatenare il vostro potere e farvi strada attraverso orde di macchine letali e boss intensi.

Nel gioco potrete avanzare attraverso incredibili livelli generati in modo semi-procedurale, combattendo contro orde di nemici e potenti boss in vari biomi ambientali, che vanno dalle desolate lande desolate del lontano futuro, alle rovine invase dalla vegetazione dell'umanità. Il video gameplay qui di seguito ci dà un'infarinatura di quello che saranno in grado di fare i giocatori.

Morbid Metal non ha ancora una data di uscita, ma è possibile aggiungerlo alla Lista dei Desideri se il trailer vi ha colpito.