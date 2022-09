The Mortuary Assistant: in lavorazione l’adattamento cinematografico

Un film di The Mortuary Assistant è in lavorazione. Lo ha dichiarato lo studio DreadXP in un comunicato stampa. Il film sarà prodotto dalla stessa DreadXP e da Epic Pictures Group (che non è affiliata a Epic Games), e sarà un adattamento live-action del gioco sviluppato da DarkStone Digital. Attualmente il film non ha una data di rilascio, ma sarà diretto da Jeremiah Kipp.

“C'è un'intensità tranquilla e snervante in The Mortuary Assistant che si insinua nel giocatore, creando la sensazione che qualcosa di terribile possa accadere da un momento all'altro", ha detto Kipp. "Scrivendo l'adattamento, ho voluto celebrare tutto il gioco che mi ha terrorizzato e creare un'opera che lo accompagnasse, onorando il denso mondo inquietante creato dallo sviluppatore Brian Clarke (DarkStone Digital) e traducendolo nella narrazione visiva e nell'orrore guidato dai personaggi del cinema narrativo".

Il gioco (qui la nostra recensione) segue la storia di un assistente mortuario novello, appena uscito dal college con una specializzazione nelle “scienze mortuarie” e assunto come imbalsamatore di corpi e per combattere contro i demoni.

